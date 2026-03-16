Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr, stellte eine 49 jährige Fahrzeughalterin ihren Hyundai i30, Farbe grau, mit KIB Kennzeichen, ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Gasstraße ab. Während dieses Zeitraums befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es zum Zusammenstoß mit dem geparkten Hyundai. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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