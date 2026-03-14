POL-PDWO: Verkehrsunfall Frontalzusammenstoß
Worms (ots)
In der Renzstraße in Worms kam es am Abend zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 21 jährige Wormser befuhr mit seinem VW Golf die Renzstraße in Richtung Bahnhof und stieß mit einem entgegenkommenden verkehrsbedingt wartenden 27 jährigen Fahrer eines Renault zusammen. Mutmaßlich war dieser abgelenkt. Am PKW des 21jähirgen entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.
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