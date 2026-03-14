POL-PDWO: Verkehrsunfall Frontalzusammenstoß

Worms (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Worms ist es am Vormittag des 13.02.2026 zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Mann Waren und wurde im Kassenbereich von Mitarbeitenden darauf angesprochen. Im weiteren Verlauf sollte der Mann in ein Büro begleitet werden. Im Eingangsbereich habe ...

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