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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall Frontalzusammenstoß

Worms (ots)

In der Renzstraße in Worms kam es am Abend zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 21 jährige Wormser befuhr mit seinem VW Golf die Renzstraße in Richtung Bahnhof und stieß mit einem entgegenkommenden verkehrsbedingt wartenden 27 jährigen Fahrer eines Renault zusammen. Mutmaßlich war dieser abgelenkt. Am PKW des 21jähirgen entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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