Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Tatverdächtiger flieht nach Ladendiebstahl

Worms (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Worms ist es am Vormittag des 13.02.2026 zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Mann Waren und wurde im Kassenbereich von Mitarbeitenden darauf angesprochen. Im weiteren Verlauf sollte der Mann in ein Büro begleitet werden. Im Eingangsbereich habe der Tatverdächtige plötzlich ein Messer gezogen und mehrere Stichbewegungen in Richtung des Filialleiters ausgeführt haben. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Anschließend flüchtete der Mann aus dem Markt. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms, Tel. 06241 852-0, E-Mail: KIWorms@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

