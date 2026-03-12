PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Handtasche entwendet

Alzey (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Alzey.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 11.03.2026, 19:30 Uhr, und dem 12.03.2026, 03:16 Uhr, mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Antoniterstraße ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Unmittelbar im Bereich des Einstiegs entwendeten die Täter eine im Schaufenster ausgestellte Handtasche im Wert von etwa 2.500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich der oder die Täter lediglich kurz in den Innenraum des Geschäftes begaben und anschließend über die eingeschlagene Schaufensterscheibe wieder entfernten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:30

    POL-PDWO: Fahren ohne Fahrerlaubnis - gefälschter Führerschein sichergestellt

    Alzey (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch die Polizei Alzey eine Kontrollstelle in der Schafhäuser Straße in Alzey eingerichtet. Im Rahmen der Verkehrskontrollen kontrollierten die Polizeibeamten unter anderem eine 53-jährige Fahrzeugführerin. Bei der Überprüfung des von ihr vorgelegten Führerscheins ergaben sich Hinweise auf eine ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 06:39

    POL-PDWO: Betrunkener Autofahrer durch Zeugen gestoppt

    Partenheim (ots) - Zwei Zeugen meldeten der Polizei am gestrigen Samstagmorgen einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer. Den beiden Männern war gegen 07:15 Uhr ein Pkw auf der Landstraße zwischen Wolfsheim und Partenheim aufgrund seiner extrem langsamen und unsicheren Fahrweise aufgefallen. Am Ortseingang von Partenheim gelang es den Zeugen den Fahrer des Fahrzeuges anzuhalten und in bis zum Eintreffen der Polizei in ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 20:29

    POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz)- Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

    Eisenberg (Pfalz) (ots) - Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße und der Bürgermeister-Diehl-Straße. An dem Unfall waren zwei PKW mit insgesamt drei Insassen beteiligt. Ein PKW davon überschlug sich aufgrund des Unfalls. Die Personen konnten sich alle selbstständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren