Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahren ohne Fahrerlaubnis - gefälschter Führerschein sichergestellt

Alzey (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch die Polizei Alzey eine Kontrollstelle in der Schafhäuser Straße in Alzey eingerichtet. Im Rahmen der Verkehrskontrollen kontrollierten die Polizeibeamten unter anderem eine 53-jährige Fahrzeugführerin.

Bei der Überprüfung des von ihr vorgelegten Führerscheins ergaben sich Hinweise auf eine Totalfälschung, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden in der Folge sichergestellt.

Gegen die 53-Jährige wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

