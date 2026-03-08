Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Betrunkener Autofahrer durch Zeugen gestoppt

Partenheim (ots)

Zwei Zeugen meldeten der Polizei am gestrigen Samstagmorgen einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer. Den beiden Männern war gegen 07:15 Uhr ein Pkw auf der Landstraße zwischen Wolfsheim und Partenheim aufgrund seiner extrem langsamen und unsicheren Fahrweise aufgefallen. Am Ortseingang von Partenheim gelang es den Zeugen den Fahrer des Fahrzeuges anzuhalten und in bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch zu verwickeln. Nach Eintreffen der Polizeibeamten führten diese mit dem 43-jährigen einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert über 2,5 Promille ergab. Auf Anordnung der Polizei wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell