Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der B420 bei Wöllstein

B420 bei Wöllstein (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, kam es gegen 15:00 Uhr auf der B420 bei Wöllstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 27-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die B420 aus Richtung Frei-Laubersheim in Richtung Wöllstein. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW wollte von der K2 aus Richtung Neu-Bamberg nach links auf die B420 in Richtung Frei-Laubersheim abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt der 27-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und sich anschließender Straßenreinigungsarbeiten musste die Fahrbahn für circa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt
Telefon: 06732-911-2900
Website: https://s.rlp.de/czXUp10

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

