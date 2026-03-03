Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugenhinweis führt zu möglichem Unfallfahrzeug

Alzey (ots)

Am Montagmorgen kam es in Alzey im Bereich Schlossgasse / Nibelungenstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein PKW-Fahrer beabsichtigte von der Schlossgasse in Richtung Gartenstraße geradeaus weiterzufahren und tastete sich aufgrund stockenden Verkehrs in die Nibelungenstraße vor. Währenddessen überholte ein aus Richtung Schafhäuser Straße kommender Motorradfahrer die Fahrzeugschlange und kollidierte mit der Fahrzeugfront des PKW. Am PKW entstand ein Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Motorradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und missachtete hierbei eine rote Ampel. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete sich bei der Polizei. Aufgrund seiner Hinweise konnte ein mögliches Tatfahrzeug im Nahbereich festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Wer weitere sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

