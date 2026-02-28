PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Einfamilienhauses

Worms-Pfiffligheim (ots)

Am 28.02.2026 kam es gegen 09:00 Uhr zu einem gemeldeten Brand eines Einfamilienhauses im Wormser Stadtteil Pfiffligheim. Vor Ort konnte der Vollbrand des Dachgeschosses festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich 6 Personen und eine Katze in dem betroffenen Anwesen, welche alle leicht verletzt wurden. Die Katze blieb unverletzt. Die Personen wurden zur medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Einfamilienhaus entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen 6-stelligen Bereich. Da das Haus aktuell unbewohnbar ist, wurden die Bewohner durch die Feuerwehr vorübergehend anderweitig untergebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren