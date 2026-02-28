Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Einfamilienhauses

Worms-Pfiffligheim (ots)

Am 28.02.2026 kam es gegen 09:00 Uhr zu einem gemeldeten Brand eines Einfamilienhauses im Wormser Stadtteil Pfiffligheim. Vor Ort konnte der Vollbrand des Dachgeschosses festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich 6 Personen und eine Katze in dem betroffenen Anwesen, welche alle leicht verletzt wurden. Die Katze blieb unverletzt. Die Personen wurden zur medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Einfamilienhaus entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen 6-stelligen Bereich. Da das Haus aktuell unbewohnbar ist, wurden die Bewohner durch die Feuerwehr vorübergehend anderweitig untergebracht.

