Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person

Worms (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 17:44 Uhr, kam es auf der K37 zwischen Mörstadt und Abenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 15-jähriges Mädchen aus Worms leicht verletzt wurde.

Die 15 Jährige befuhr mit ihrem Roller die K37 aus Richtung Mörstadt kommend in Fahrtrichtung Abenheim hinter einem bislang unbekannten dunkelblauen Pkw. Kurz hinter dem Ortsausgang Mörstadt stoppte der Pkw plötzlich, setzte zurück und wendete. Die Rollerfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeugs. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Mörstadt davon.

Neben der Polizei befanden sich auch Rettungskräfte im Einsatz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

