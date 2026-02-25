PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Aktueller Polizeieinsatz in der Innenstadt - alle Sperrungen aufgehoben

Worms (ots)

Nach einer kurzzeitigen Sperrung des Straßen- und Bahnverkehrs rund um den Bahnhof während einer Einsatzlage, sind alle Absperrungen und Einschränkungen wieder aufgehoben.

Die Einsatzmaßnahmen beschränken sich auf ein einzelnes Gebäude ohne Außenwirkung auf Unbeteiligte. Dort finden derzeit Durchsuchungen statt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Personen.

Weitere Informationen werden nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz veröffentlicht. Mit einer Veröffentlichung ist im Laufe des morgigen Donnerstag, 26.02.2026, zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

