Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Aktueller Polizeieinsatz in der Innenstadt - Sperrungen

Worms (ots)

Aktuell kommt es im Innenstadtbereich von Worms zu einem größeren, geplanten Polizeieinsatz. Auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Maßnahmen beschränken sich auf ein Gebäude.

Der Bereich rund um die Bahnhofstraße und die Wilhelm-Leuschner-Straße ist derzeit vollständig gesperrt. Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren Sie ihn weiträumig.

Darüber hinaus kann es aufgrund einer kurzzeitigen Streckensperrung zu Verzögerungen im Bahnverkehr kommen. Weitere Informationen folgen, sobald dies ohne Beeinträchtigung der laufenden Maßnahmen möglich ist.

