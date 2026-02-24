PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms
Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht in der Neumayerstaße

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag, 23.02.2026, kam es im Zeitraum von ca. 11:45 Uhr bis 14:30 Uhr in der Neumayerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 63 jähriger Fahrzeughalter hatte seinen schwarzen Range Rover mit KIB-Kennzeichen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor einem Anwesen der Neumayerstraße abgestellt.

Im genannten Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Neumayerstraße in Fahrtrichtung Am Ziegelwoog. Beim Vorbeifahren kollidierte der Unbekannte mit dem abgestellten Pkw und beschädigte diesen im Bereich des linken Vorderreifens. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Range Rover entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Fahrzeug war infolge der Beschädigung nicht mehr fahrbereit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

