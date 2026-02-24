PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: L386 bei Stetten - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Worms (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landstraße 386 bei Stetten zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand stießen zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Dabei wurde eine Person eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine Person erlitt schwere Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die L386 wurde nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach zweieinhalb Stunden wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

