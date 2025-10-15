PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251015 - 1066 Frankfurt - Praunheim: Gut ausgestattet und ausgebildet - Polizei probt für den Ernstfall

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (14. Oktober 2025) rückte ein großes Aufgebot der Polizei zum Gymnasium Nord aus. Hintergrund war jedoch kein Ernstfall, sondern eine groß angelegte und umfangreich vorbereitete Übung der Frankfurter Polizei.

Hierbei waren insbesondere das Vorgehen und Zusammenwirken verschiedener Einheiten Kerninhalte der Übung. Gerade dieses Zusammenspiel und abgestimmte Vorgehen ist essentiell, um bei komplexen Einsatzlagen mit hohem Gefährdungspotential schnell für Sicherheit zu sorgen.

Hierzu wurde bewusst die Ferienzeit gewählt, um einerseits im Gebäude unter realistischen örtlichen Begebenheiten zu üben und andererseits die Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb so gering wie möglich zu halten. Dabei galt es auch, keine Verunsicherungen bei Schülern, Lehrkräften oder Anwohnern zu erzeugen. Die Übung dauerte bis in den Nachmittag hinein an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:26

    POL-F: 251015 - 1065 Frankfurt - Gallus: Goldkettenraub - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ha) Zwei bislang unbekannte Männer raubten am gestrigen Dienstagabend (14.10. 2025) einem 25-Jährigen seine Goldkette. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Geschädigte befand sich am Dienstagabend nach aktuellen Erkenntnissen gegen 22:00 Uhr auf der Speyerer Straße und rauchte eine Zigarette. Zwei Männer sollen ihn dann angesprochen haben. ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:26

    POL-F: 251015 - 1064 Frankfurt - Seckbach: Transporter ausgebrannt

    Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Dienstagmorgen (14. Oktober 2025) geriet ein Transporter auf der Mergenthalerstraße in Vollbrand. Die Schadenshöhe wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Demnach riefen Zeugen gegen 05:25 Uhr die Polizei und teilten mit, dass ein Fahrzeug in Vollbrand geraten sei. Polizeibeamte stellten vor Ort einen in Vollbrand geratenen Transporter, welcher auf einem Auflieger stand, fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren