Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251015 - 1066 Frankfurt - Praunheim: Gut ausgestattet und ausgebildet - Polizei probt für den Ernstfall

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (14. Oktober 2025) rückte ein großes Aufgebot der Polizei zum Gymnasium Nord aus. Hintergrund war jedoch kein Ernstfall, sondern eine groß angelegte und umfangreich vorbereitete Übung der Frankfurter Polizei.

Hierbei waren insbesondere das Vorgehen und Zusammenwirken verschiedener Einheiten Kerninhalte der Übung. Gerade dieses Zusammenspiel und abgestimmte Vorgehen ist essentiell, um bei komplexen Einsatzlagen mit hohem Gefährdungspotential schnell für Sicherheit zu sorgen.

Hierzu wurde bewusst die Ferienzeit gewählt, um einerseits im Gebäude unter realistischen örtlichen Begebenheiten zu üben und andererseits die Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb so gering wie möglich zu halten. Dabei galt es auch, keine Verunsicherungen bei Schülern, Lehrkräften oder Anwohnern zu erzeugen. Die Übung dauerte bis in den Nachmittag hinein an.

