Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verdacht des bandenmäßigen Handeltreibens mit Kokain und Cannabis - 9 Durchsuchungen in RLP und Bayern - gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms

Worms (ots)

In mehreren seit März 2025 geführten Ermittlungsverfahren gegen mehrere Beschuldigte wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Kokain und Cannabis in nicht geringen Mengen wurden im Rahmen eines koordinierten Einsatzes am Mittwoch, 25. Februar 2026, zeitgleich Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt 8 Objekten in Rheinland-Pfalz sowie einem Objekt Bayern vollstreckt. Ziel der Maßnahmen war die Sicherung von Beweismitteln und die weitere Aufklärung der Tatvorwürfe.

Dabei wurden Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen, Bargeld, Mobiltelefone und Datenträger sowie 6 als Tatmittel genutzte PKW sichergestellt. Zudem wurden 7 Tatverdächtige im Alter von 19 bis 35 Jahren in Worms vorläufig festgenommen. (In Bayern fand lediglich eine Durchsuchungsmaßnahme statt).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz wurden sechs Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen alle 6 Tatverdächtige im Alter von 25 bis 35 Jahren an. Die Tatverdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben - insbesondere zu den Tatverdächtigen, den Durchsuchungsobjekten oder den sichergestellten Mengen an Betäubungsmitteln - gemacht werden.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es durch Absperrmaßnahmen in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu Verkehrsbehinderungen in der Wormser Innenstadt sowie um eine kurzzeitige Unterbrechung des Bahnverkehrs am Wormser Bahnhof.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell