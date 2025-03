Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Bad Schwartau

Verkehrsunfall - Kind leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (18.03.2025) kam es in Bad Schwartau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad. Das Kind kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Fahrer am Dienstag (18.03.2025) gegen 07:00 Uhr die Straße Lichtnelke in Richtung der Straße Kornrade in Bad Schwartau. Der Ostholsteiner beabsichtigte aus dem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße Kornrade abzubiegen und konnte einen Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden 11-jährigen Jungen auf seinem Mountainbike nicht mehr verhindern. Der Junge stürzte in der Folge mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei aus Bad Schwartau erschien zur Unfallaufnahme am Unfallort. Der Junge konnte an der Unfallstelle in die Obhut seiner Mutter übergeben und durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Zur weiteren Abklärung wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch kurze Zeit später wieder verlassen.

Der Fahrer des VW Golf blieb unverletzt. An dem Pkw und an dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 200 Euro. Die eingesetzten Beamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung auf.

