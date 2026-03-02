Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Albisheim - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer

Albisheim (ots)

Am frühen Montagabend, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße L447 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 17-jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad die K62 aus Richtung Stetten kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Ein 61-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die L447 aus Richtung Albisheim kommend in Fahrtrichtung Gauersheim. An der Einmündung der K62/L447 missachtete der 17-jährige die Vorfahrt des von links kommenden Bevorrechtigten und es kam zum folgenschweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und zwecks weiterer medizinischer Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt voll gesperrt werden.

