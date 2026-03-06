Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz)- Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße und der Bürgermeister-Diehl-Straße.

An dem Unfall waren zwei PKW mit insgesamt drei Insassen beteiligt. Ein PKW davon überschlug sich aufgrund des Unfalls.

Die Personen konnten sich alle selbstständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt und leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich durch die freiwilligen Feuerwehren Eisenberg und Ramsen gesperrt.

