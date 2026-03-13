POL-PDWO: Deine PoliZEIT
Alzey (ots)
Einladung zum Bewerbertraining der Einstellungsberatung der Polizeiinspektion Alzey.
Am 16.04.2026 von 16-21 Uhr.
Für alle Interessierten von 15-30 Jahre. (voraussichtlicher Schulabschluss Mittlere Reife & Abitur)
Am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey.
Anmeldung bis zum 12.04.2026 möglich unter: pialzey.einstellungsberatung@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Worms
Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz
Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell