PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Deine PoliZEIT

POL-PDWO: Deine PoliZEIT
  • Bild-Infos
  • Download

Alzey (ots)

Einladung zum Bewerbertraining der Einstellungsberatung der Polizeiinspektion Alzey.

Am 16.04.2026 von 16-21 Uhr.

Für alle Interessierten von 15-30 Jahre. (voraussichtlicher Schulabschluss Mittlere Reife & Abitur)

Am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey.

Anmeldung bis zum 12.04.2026 möglich unter: pialzey.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 15:19

    POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW - Fahrradfahrer schwer verletzt

    Worms (ots) - Am Donnerstag, den 12.03.2026 gegen 08:00 Uhr kommt es im Bereich des Kirschgartenwegs in Worms zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigen PKW-Fahrer und einem 85-jährigen Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen befährt der PKW-Fahrer den Kirschgartenweg in Fahrtrichtung Kolpingstraße. Der Fahrradfahrer befährt den hierzu parallel ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:32

    POL-PDWO: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Handtasche entwendet

    Alzey (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Alzey. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 11.03.2026, 19:30 Uhr, und dem 12.03.2026, 03:16 Uhr, mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Antoniterstraße ein und verschafften ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:30

    POL-PDWO: Fahren ohne Fahrerlaubnis - gefälschter Führerschein sichergestellt

    Alzey (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch die Polizei Alzey eine Kontrollstelle in der Schafhäuser Straße in Alzey eingerichtet. Im Rahmen der Verkehrskontrollen kontrollierten die Polizeibeamten unter anderem eine 53-jährige Fahrzeugführerin. Bei der Überprüfung des von ihr vorgelegten Führerscheins ergaben sich Hinweise auf eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren