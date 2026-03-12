PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW - Fahrradfahrer schwer verletzt

Worms (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2026 gegen 08:00 Uhr kommt es im Bereich des Kirschgartenwegs in Worms zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigen PKW-Fahrer und einem 85-jährigen Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen befährt der PKW-Fahrer den Kirschgartenweg in Fahrtrichtung Kolpingstraße. Der Fahrradfahrer befährt den hierzu parallel verlaufenden Fahrradweg. Im Bereich der Einmündung zum Mondscheinweg kommt es, aus bisher ungeklärten Gründen, zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Hierdurch erleidet der Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen und wird mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zur weiteren Klärung der Unfallursache wurde durch die zuständige Ermittlungsbehörde ein Gutachter beauftragt. Zwecks Durchführung wird die Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen für ca. zwei Stunden vollgesperrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

