PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger verunfallt - Verkehrskommissariat der Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Vorgestern (24.02.2026, 17:35 Uhr) kam es auf der Carnaper Straße zu 
einer Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Mann überquerte die Carnaper Straße in Höhe 
des Krankenhauses. Ein 66-Jähriger, der mit seinem BMW in Richtung 
Hatzfelder Straße fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum 
Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Fußgänger zu Boden und verlor 
offenbar kurz das Bewusstsein. Die zufällig anwesende Besatzung eines
Rettungswagens begann mit der Versorgung. Nachdem der Verletzte 
wieder zu sich kam, verweigerte er eine weitere Behandlung und 
entfernte sich humpelnd.

Der Mann ist circa 20 bis 22 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß und 
hat kurze, dunkle Haare. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine beige
Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 12:29

    POL-W: W/RS Einbrüche und Einbruchversuche in Wuppertal und Remscheid

    Wuppertal (ots) - Seit gestern (25.02.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und in Remscheid folgende Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - An der Straße Heubruch kam es zwischen dem 24.02.2026, 03:00 Uhr und dem 25.02.2026, 14:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Gastronomiebetrieb. Der oder die Täter stahlen Bargeld Am Rudolf-Homberg-Weg gelangten Einbrecher in ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:03

    POL-W: W Polizei beschlagnahmt Führerschein und Pkw

    Wuppertal (ots) - Am Mittwochabend (25.02.2026, 20:15 Uhr), kam es auf der B7 in Höhe der Berliner Straße zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Form eines Einzelrennens. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass ein Audi A6 auf der B7 in Fahrtrichtung Elberfeld unterwegs sei. Während der Fahrt führte der 20-jährige Fahrzeugführer mehrere Überholmanöver durch ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen. Dabei ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 17:42

    POL-W: 260225 -tl- W Rücknahme der Vermisstenfahndung - 7-jähriger Wasim N. angetroffen

    Wuppertal (ots) - Heute, am 25.02.2026, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach einem 7-jährigen Wuppertaler (siehe Pressemeldung vom 26.02.2026, 16:43 Uhr: "POL-W: Vermisstensuche in Barmen - Polizei bittet um Mithilfe") Der Vermisste konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren