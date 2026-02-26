Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger verunfallt - Verkehrskommissariat der Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Vorgestern (24.02.2026, 17:35 Uhr) kam es auf der Carnaper Straße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Mann überquerte die Carnaper Straße in Höhe des Krankenhauses. Ein 66-Jähriger, der mit seinem BMW in Richtung Hatzfelder Straße fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Fußgänger zu Boden und verlor offenbar kurz das Bewusstsein. Die zufällig anwesende Besatzung eines Rettungswagens begann mit der Versorgung. Nachdem der Verletzte wieder zu sich kam, verweigerte er eine weitere Behandlung und entfernte sich humpelnd. Der Mann ist circa 20 bis 22 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß und hat kurze, dunkle Haare. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine beige Jacke. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

