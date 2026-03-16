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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Weitersweiler - Schuppen aufgebrochen
Pedelec entwendet - Zeugen gesucht

Weitersweiler (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.03.2026, 21:00 Uhr, bis Freitag, 13.03.2026, 08:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Grundstück im Jakobsweiler Weg. Dort brach der Unbekannte einen Schuppen auf und entwendete ein Pedelec der Marke Cube, Farbe grau schwarz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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