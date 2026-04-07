PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Strafanzeigen im Zusammenhang mit Fußball aufgenommen

Warendorf (ots)

Am Ostermontag (6.4.2026) nahm die Polizei im Zusammenhang mit dem Heimspiel von RW Ahlen drei Strafanzeigen auf. Gegen 14.55 Uhr schlug ein 34-jähriger Ahlener einem 38-jährigen Ahlener im Stadion ins Gesicht, weil der Ältere einen Pullover eines Erstligavereins trug, was dem Jüngeren scheinbar nicht gefiel. Nach Spielende wurden ein 35-jähriger Geilenkirchener und ein 48-jähriger Remscheider auf der August-Kirchner-Straße von mehreren Personen, scheinbar der Ahlener Ultraszene zugehörig, beraubt. Die beiden Männer wurden unter Gewaltandrohung aufgefordert, ihre Oberteile eines Erstligavereins auszuziehen und zu übergeben. Aus Selbstschutz händigten die Bedrohten die Oberteile aus. Unter den flüchtigen Tatverdächtigen soll ein 22-jähriger Ahlener sein. Die Ermittlungen zu den weiteren Personen dauern an. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 12:04

    POL-WAF: Drensteinfurt. Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (06.04.2026, 06.15 Uhr) ein 18-jähriger Fußgänger in Drensteinfurt lebensgefährlich verletzt worden. Ein 68-jähriger Mann aus Drage fuhr mit seinem Auto auf der B 58 aus Drensteinfurt kommend außerhalb geschlossener Ortschaften in Fahrtrichtung Ascheberg. Kurz vor der Einmündung in die Straße Ossenbeck ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 11:35

    POL-WAF: Everswinkel. Gerangel zwischen mehreren Beteiligten

    Warendorf (ots) - Am Montag, 6.4.2026, gegen 0.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Gestürzter auf der Mühlenstraße/Ecke Ludwig-Gausebeck-Straße in Everswinkel auf. Der 37-Jährige gab an, von mehreren Personen zusammengeschlagen worden zu sein. Daraufhin befragten die Einsatzkräfte Personen auf dem Gelände des Osterfeuers, wohin die Streife gerufen worden war. Demnach soll der alkoholisierte Everswinkler eine junge ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 11:21

    POL-WAF: Warendorf. Streitigkeiten am Osterfeuer

    Warendorf (ots) - Am Montag, 6.4.2026 kam es gegen 3.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Osterfeuer in Warendorf, Westbezirk. Einem 21-Jährigen wurde von einem Verantwortlichen ein Platzverweis erteilt. Im weiteren Verlauf soll sich aus einer daraus entstandenen verbalen Meinungsverschiedenheit eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Freckenhorster und dem 18-jährigen Warendorf entwickelt haben. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren