Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Strafanzeigen im Zusammenhang mit Fußball aufgenommen

Warendorf (ots)

Am Ostermontag (6.4.2026) nahm die Polizei im Zusammenhang mit dem Heimspiel von RW Ahlen drei Strafanzeigen auf. Gegen 14.55 Uhr schlug ein 34-jähriger Ahlener einem 38-jährigen Ahlener im Stadion ins Gesicht, weil der Ältere einen Pullover eines Erstligavereins trug, was dem Jüngeren scheinbar nicht gefiel. Nach Spielende wurden ein 35-jähriger Geilenkirchener und ein 48-jähriger Remscheider auf der August-Kirchner-Straße von mehreren Personen, scheinbar der Ahlener Ultraszene zugehörig, beraubt. Die beiden Männer wurden unter Gewaltandrohung aufgefordert, ihre Oberteile eines Erstligavereins auszuziehen und zu übergeben. Aus Selbstschutz händigten die Bedrohten die Oberteile aus. Unter den flüchtigen Tatverdächtigen soll ein 22-jähriger Ahlener sein. Die Ermittlungen zu den weiteren Personen dauern an. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

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