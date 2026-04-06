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Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (06.04.2026, 06.15 Uhr) ein 18-jähriger Fußgänger in Drensteinfurt lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 68-jähriger Mann aus Drage fuhr mit seinem Auto auf der B 58 aus Drensteinfurt kommend außerhalb geschlossener Ortschaften in Fahrtrichtung Ascheberg. Kurz vor der Einmündung in die Straße Ossenbeck kam ihm auf seiner Fahrspur der 18-jährige Mann aus Ascheberg entgegen. Der Autofahrer leitete umgehend eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern.

Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund verständigt. Die B 58 wurde für etwa sechs Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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