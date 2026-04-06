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Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Gerangel zwischen mehreren Beteiligten

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.4.2026, gegen 0.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Gestürzter auf der Mühlenstraße/Ecke Ludwig-Gausebeck-Straße in Everswinkel auf. Der 37-Jährige gab an, von mehreren Personen zusammengeschlagen worden zu sein. Daraufhin befragten die Einsatzkräfte Personen auf dem Gelände des Osterfeuers, wohin die Streife gerufen worden war. Demnach soll der alkoholisierte Everswinkler eine junge Frau sexuell belästigt habe, woraufhin diese ihm ins Gesicht geschlagen haben soll. Es soll sich ein Gerangel zwischen dem Mann und weiteren unbekannten Personen entwickelt haben. Hierbei soll der 37-Jährige geschlagen und so verletzt worden sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet und Angaben zu den unbekannten Beteiligten machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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