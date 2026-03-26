Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, Unfallflucht und Betrug

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Einbruch in Tankstelle

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in eine Tankstelle in der Bödigheimer Straße in Buchen ein. Zwischen 02:57 Uhr und 03:02 Uhr verschafften sich drei bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Zigaretten. Anschließend flüchteten sie noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung eines nahegelegenen Schnellrestaurants. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Einbruch in Zahnmedizinisches Zentrum und Physiotherapiepraxis - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Mosbacher Straße in Mosbach-Neckarelz. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so zunächst in die Räumlichkeiten eines zahnmedizinischen Zentrums. Dort wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht sowie verschiedene Geräte beschädigt. Anschließend drangen die Unbekannten über das Treppenhaus in eine darüberliegende Physiotherapiepraxis ein und durchsuchten auch dort mehrere Räume. In beiden Praxen wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in Mosbach einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Opel Vivaro stand zwischen Dienstag, 14:30 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, im Merianweg auf Höhe der Hausnummer 3 am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug im Bereich des linken Hecks beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Osterburken-Schlierstadt: Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am Mittwoch wurde eine Frau in Osterburken-Schlierstadt Opfer von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Gegen 10 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf von einem Mann, der sich als Kriminalbeamter ausgab und von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft berichtete. Im Verlauf eines längeren Telefonats überzeugte der Täter die Frau, ihre Wertgegenstände zur angeblichen Sicherung an die Polizei zu übergeben. Gegen Mittag kam es anschließend in der Geisbergstraße in Schlierstadt zur Übergabe von Wertgegenständen. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 25 Jahre alt, sprach akzentfreies Hochdeutsch, hatte schwarze, glatte, schulterlange Haare und war mit einer blauen Jeans sowie einer blauen Jacke bekleidet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Polizeibeamte niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zur angeblichen Sicherung abholen. In Zweifelsfällen sollte immer selbstständig die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden. Zeugen, die im Bereich Schlierstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

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