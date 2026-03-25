Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Flein: Kita-Fall geklärt - Gerüchte können eindeutig widerlegt werden

Heilbronn (ots)

Seit 12. März 2026 verbreitet sich in Flein die Information über einen angeblichen Vorfall bei einer Kindertageseinrichtung, bei dem zwei 6-jährige Mädchen von mehreren Erwachsenen angesprochen worden sein sollen. Die Mädchen schilderten wohl ein Szenario, in dem sie von einer Frau und mehreren Männern über den Zaun der Kita hinweg angesprochen und aufgefordert wurden, die Einrichtung zu verlassen.

In Flein verbreitete sich in der Folge rasant die Geschichte einer angeblichen versuchten Entführung. Sowohl über Messenger-Dienste als auch Social-Media machte das Gerücht die Runde und sorgte in der Folge für entsprechende Verunsicherung unter den Eltern. An dieser Stelle können wir nun eindeutig Entwarnung geben: Es gibt keinerlei Beweise oder Bestätigungen dafür, dass es sich im oben beschriebenen Fall um eine ernsthafte Bedrohung oder ein Verbrechen handelte.

Stattdessen bestätigten weitere Ermittlungen, dass Jugendliche aus einer nahegelegenen Schule die beiden 6-Jährigen im eingezäunten Bereich der Kita necken oder ärgern wollten, ohne jedoch eine ernsthafte Absicht zu haben, ihnen zu schaden oder sie zu entführen.

Die Polizei möchte betonen, dass die Sicherheit der Kinder immer an erster Stelle steht und dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Kinder in einer sicheren Umgebung sind. Gleichzeitig appellieren wir an die Öffentlichkeit, sachlich und verantwortungsvoll mit Informationen umzugehen und nicht auf unbestätigte Berichte zu reagieren, die unnötige Angst und Panik verursachen können.

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