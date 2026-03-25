Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Erneut Raserfahrzeug beschlagnahmt, Einbrüche und Unfälle

Stadt - und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Audi RS 3 - auf dem Hof der Polizei!

Bei einer Überprüfung des Bereichs Wohlgelegen in Heilbronn in der Nacht zum Mittwoch wurde festgestellt, dass ein szenebekannter 23-Jähriger mit seinem Audi RS 3 von der Straße "Thomaswert" in die Straße "Zukunftspark" abbog. Nach dem Abbiegevorgang beschleunigte der Betroffene sein Fahrzeug stark. Eine Streife des Polizeireviers Heilbronn nahm die Verfolgung auf, musste diese jedoch aufgrund der Höhe der Geschwindigkeit abbrechen. Der Parkplatz am Zukunftspark war stark frequentiert, sodass es vom Zufall abhing, dass keine der sich dort aufhaltenden Personen geschädigt wurde. Erst vor wenigen Tagen wurde der 23-Jährige im innerstädtischen Bereich gleichgelagert beanstandet. Seit Mai 2025 sogar schon fünfmal. Insbesondere die uneinsichtige Verhaltensweise des Betroffenen führte nun, nach dem erneuten Verstoß des jungen Mannes, zur polizeirechtlichen Beschlagnahme des Fahrzeugs bei der späteren Kontrolle. Das Polizeipräsidium Heilbronn betont erneut: Wenn die polizeirechtliche Beschlagnahme eines Fahrzeugs aufgrund der fortdauernden Uneinsichtigkeit und Unbelehrbarkeit junger Raser das einzige verbleibende Mittel ist um Gefahren für die Sicherheit des Straßenverkehrs abzuwenden, dann gibt es keinen Toleranzspielraum! Im speziellen Fall wird zudem geprüft, ob der 23-Jährige charakterlich überhaupt in der Lage ist ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Der Audi wurde abgeschleppt und wird bis zur weiteren Entscheidung bei der Polizei verwahrt.

Bad Rappenau-Grombach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Das Polizeirevier Eppingen sucht nach einem Einbruch am Dienstag in Bad Rappenau-Grombach nach Zeugen. Zwischen 11:30 Uhr und 11:40 Uhr stieg ein unbekannter Mann über ein zum Lüften geöffnetes Fenster in das Schlafzimmer eines Einfamilienhauses im Rotenackerweg. Die Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer aufhielt, nahm Geräusche war und entdeckte daraufhin den Unbekannten in ihrem Schlafzimmer. Die Frau brüllte den Einbrecher an, woraufhin dieser sich durchs Gebäudeinnere in Richtung der Haustür bewegte. Die Zeugin gibt an, dass der Mann ein Schild mit unbekannter Aufschrift bei sich gehabt und in gebrochenem Deutsch angegeben habe, dass er Hunger hätte. Der Einbrecher verließ das Haus daraufhin in unbekannte Richtung. Ersten Erkenntnissen nach, wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können oder am späten Vormittag verdächtige Beobachtungen rund um den Rotenackerweg machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegengenommen.

Lauffen: Reifen bei Unfall verloren und trotzdem weitergefahren

Ein augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer verlor am Dienstagabend in Lauffen bei einer Kollision mit einem Bordstein einen Reifen seines Pkws, setzte seine Fahrt jedoch zunächst unbeirrt fort. Der 38-Jährige fuhr mit seinem VW gegen 23:30 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung der Bundesstraße 27. Kurz nach der Einmündung der Wielandstraße kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte mehrmals gegen den Bordstein. Dabei löste sich der rechte Vorderreifen des Tayrons, was den 38-Jährigen aber nicht daran hinderte auf der verbliebenen Felge weiterzufahren. Erst einige hundert Meter später hielt der Mann an und konnte nach kurzer Flucht zu Fuß von einer Polizeistreife in der Wielandstraße angetroffen werden. Da der VW-Fahrer sich nicht gerade auf den Beinen halten konnte und zudem nach Alkohol roch, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Einen Atemtest lehnte der Mann ab. An seinem Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Beilstein: Einbruch in Keller

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in einen Keller in Beilstein ein. Zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 12 Uhr am Montagmittag verschafften sich der oder die Unbekannten unberechtigt Zugang zum Keller eines Gebäudes in der Straße "Innere Burgstaffel". Es wurden vier Akkuschrauber und ein Winkelschleifer mit den jeweiligen Akkus entwendet. Der Wert des Diebesguts kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegen.

Heilbronn: Fahrzeug von Unbekanntem beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag oder Dienstag in der Heilbronner Schellengasse einen geparkten Mercedes. Der Besitzer hatte seinen Wagen am Montagabend gegen 18 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange, der sich ersten Schätzungen nach auf rund 1.000 Euro beläuft. Da der Verursacher den Unfall weder dem Besitzer noch der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

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