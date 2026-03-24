Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Rennen, Einbrüche

Heilbronn (ots)

Obersulm: Tödlicher Arbeitsunfall

Bei Arbeiten an einem Traktor zog sich ein 69-Jähriger am Montag in Obersulm-Eschenau tödliche Verletzungen zu. Der Mann befand sich gegen 14:30 Uhr in der Wieslensdorfer Straße und hielt sich zwischen dem hydraulischen Greifer und dem linken Hinterrad des Traktors auf. Vermutlich wurde er beim Absenken des Arms eingeklemmt. Er konnte mit dem Gabelstapler einer benachbarten Firma befreit, durch Rettungskräfte reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Jedoch erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

A81 / Ahorn bis Tunnel Hölzern: Fahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Ein Porsche und ein Lamborghini lieferten sich am Sonntagabend ein Rennen auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6241678). Ein Zeuge meldete der Polizei, dass die beiden Fahrzeuge den nachfolgenden Verkehr auf Höhe der Anschlussstelle Hölzern durch Abbremsen behinderten, um anschließend mit hoher Beschleunigung erneut anzufahren. Sie befuhren den Tunnel Hölzern mit überhöhter Geschwindigkeit und wurden von einer Streife der Verkehrspolizei gesichtet. Auch im weiteren Verlauf fuhren sie zu schnell und es kam wiederholt zu starken Beschleunigungsphasen mit Geschwindigkeiten weit über 160 km/h. Beide Fahrzeuge fuhren durchgängig nebeneinander und duellierten sich mit wiederholten Vollgaspassagen. Als den Fahrern mit Blaulicht, Leuchtschrift und Handzeichen signalisiert wurde dem Streifenwagen zu folgen, flüchtete der Porsche auf Höhe der Anschlussstelle Weinsberg in Richtung Stuttgart. Die 21-jährige Lamborghini-Fahrerin wurde kontrolliert. Wenig später wurde auch der geflüchtete Porsche-Fahrer durch Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nach kurzer Fahndung festgestellt und kontrolliert. Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde die Beschlagnahme der Führerscheine, der Mobiltelefone sowie der Fahrzeuge der beiden Personen angeordnet und anschließend vollzogen. Zeugen, die die beiden Fahrer gegen 19 Uhr auf der A81 zwischen Würzburg und Stuttgart beobachten konnten oder durch deren Fahrverhalten gefährdet beziehungsweise behindert wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Kirchardt: Nach Unfall - Leichtverletzte und Vollsperrung

Vier beschädigte Fahrzeuge und zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Kirchardt. Der 60-jährige Fahrer eines Skodas war gegen 16:15 Uhr auf der Landesstraße 1110 von Kirchardt in Richtung Berwangen unterwegs. Dort soll er aus bisher unbekannten Gründen mehrmals nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Im weiteren Verlauf rammte er zunächst den Audi Q3 einer 82-Jährigen und den VW Caddy einer 37-Jährigen. Anschließend kollidierte der Skoda frontal mit dem Cupra einer 36-Jährigen und kam danach linksseitig am Hang auf der dortigen Schutzplanke zum Stehen. Der 60-Jährige und die 36-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die L 1110 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Erlenbach: Trekking-Radfahrer kollidiert mit Pkw

Leichte Verletzungen erlitt ein 82-jähriger Fahrradfahrer am Montagvormittag bei Erlenbach. Der Mann wartete gegen 10:30 Uhr am Fahrbahnrand der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße 2126 und ließ ein Fahrzeug passieren. Dann fuhr er auf die Fahrbahn und übersah dabei einen folgenden VW Polo. Das Trekkingrad des Mannes kollidierte seitlich mit dem Polo und der 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Heilbronn: Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag, gegen 18 Uhr, und Montag, gegen 13:30 Uhr, Wertsachen aus einem Keller in Heilbronn. Die unbekannten Täter drangen in das Gebäude in der Sontheimer Straße ein und öffneten anschließend mehrere Kellerräume auf unbekannte Weise. Sie entwendeten vier Fahrräder, einen E-Scooter und zwei Paar Schuhe im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Jugendraum

Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 18 Uhr, brachen Unbekannte in den Jugendtreff in Sontheim ein. Die Täter verschafften sich über einen Hintereingang Zugang zum Gebäude in der Robert-Bosch-Straße und durchsuchten alle Räume und Schränke. Sie entwendeten sechs Computer. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Verletzte und Totalschaden

Zwei Ford kollidierten am Montagvormittag in Heilbronn, wodurch drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 56-jähriger Kuga-Lenker befuhr gegen 9:30 Uhr gemeinsam mit seiner 32-jährigen Beifahrerin die Alexander-Baumann-Straße von der Grundäckerstraße kommend in Richtung der Franz-Reichle-Straße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 29-Jähriger mit seine Ford Focus aus einem angrenzenden Werksgelände in die Kreuzung ein. Er missachtete die Vorfahrt des 56-Jährigen und beide Pkws kollidierten. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

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