Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Geschwindigkeitskontrollen, Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

In der Nacht auf Dienstag leisteten sich zwei junge Männer in Bad Mergentheim ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Gegen 0:30 Uhr war eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim in der Igersheimer Straße in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Etwa auf Höhe des Ortsschildes Bad Mergentheim kamen der Streife zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen, ein 7er BMW und ein Audi A5. Die Fahrzeuge fuhren auch im innerörtlichen Bereich noch deutlich zu schnell, schätzungsweise 130 bis 150 km/h. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit kam der BMW in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Der Audi-Fahrer fuhr sehr dichthinter dem BMW. Nach dem Erblicken des Streifenwagens beschleunigten die Beiden ihre Autos stark. Erst nach Betätigung des Blaulichts und einem Wendemanöver des Streifenwagens verlangsamten die Raser ihre Geschwindigkeit. In Igersheim konnten beide Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sowohl der 21-jährige BMW-Fahrer, als auch der 20-jährige Audi-Fahrer befinden sich noch in der Probezeit. Neben führerscheinrechtlichen Maßnahmen müssen sie nun auch mit einer Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

K2824/Wertheim: Geschwindigkeitskontrollen

Am Sonntagnachmittag führte das Polizeirevier Wertheim, zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 2824 (K2824) durch. Die Beamten positionierten sich hierzu auf Höhe der Kreuzung Kembach/Höhefeld. Gemessen wurde der von Urphar anfahrende Verkehr mit Fahrtrichtung Böttigheim. Insgesamt konnten 13 Verstöße geahndet werden, hierunter fallen vier Fahrverbote. Die beiden Tagesschnellsten konnten mit 96 km/h, bei erlaubten 50 km/h, gemessen werden.

B290/Bad Mergentheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 290 (B290) bei Bad Mergentheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 05:35 Uhr die B290 von Assamstadt kommend in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim. An der Einmündung zur Buchener Straße bog sie, bei ausgeschalteter Ampel, nach links in diese ab. Hierbei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden 3er BMW eines 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Jedoch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell