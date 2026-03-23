Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, betrunken am Steuer, Sachbeschädigung, unter Drogeneinfluss unterwegs und Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, gegen 12:40 Uhr, kam es in Hardheim in der Schloßstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein grauer SUV streifte beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Vom Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Mitsubishi mit einem Teilkennzeichen aus dem Bereich Mosbach handelt. Am Steuer soll ein älterer Mann gewesen sein, auf dem Beifahrersitz eine ältere Frau. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Obrigheim: Betrunkener Unfallverursacher beschädigt mehrere Fahrzeuge und flüchtet

In der Nacht auf Montag verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in der Straße "Im Luss" in Obrigheim mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete anschließend. Zunächst kollidierte er gegen 0:45 Uhr mit einem geparkten Fahrzeug und schob dieses auf ein weiteres Auto. Danach wendete er und stieß einige Meter weiter gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung konnte der stark beschädigte Pkw festgestellt werden. Beim Erkennen des Streifenwagens versuchte der Fahrer zunächst zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 29-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sein Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Mosbach-Neckarelz: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Am Samstag, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, wurde in Mosbach-Neckarelz im Bismarckweg ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dadurch Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

B27/Elztal-Dallau: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Am Samstagabend meldeten Verkehrsteilnehmer einen Pkw-Lenker, der auf der Bundesstraße 27 bei Mosbach durch unsichere Fahrweise auffiel. Der 31-Jährige konnte gegen 20:40 Uhr am Ortseingang Dallau durch die Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Urintest fiel positiv auf THC und Kokain aus. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht zugelassen. Der Pkw wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Osterburken: Unfall nach medizinischem Notfall - Fahrer verstorben

Am Freitag, gegen 15:35 Uhr, kam es in Osterburken in der Güterhallenstraße vor einem Supermarkt zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen fuhr der 67-Jährige trotz geöffneter Kofferraumklappe mit langsamer Geschwindigkeit los und kollidierte mit einem geparkten BMW. Zeugen stellten anschließend fest, dass der Fahrer das Bewusstsein verloren hatte und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Mann wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch kurze Zeit später. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

B47/Walldürn: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und drei leicht verletzten Personen

Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 47 (B47) bei Walldürn zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Ford fuhr gegen 8 Uhr von Rippberg in Richtung Walldürn, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Während eine direkt hinter ihr fahrende 57-Jährige ihren Pkw noch rechtzeitig bremsen konnte, erkannte der Lenker eines VW die Situation zu spät und fuhr der 57-Jährigen hinten auf. In der Folge wurde ihr Pkw auf den Fiesta der 46-Jährigen geschoben. Beide Fahrerinnen sowie der 43-jährige Lenker des VW wurden durch den Unfall verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die B47 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

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