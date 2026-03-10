Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Löschgruppe Elpe zieht Bilanz für 2025

Im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung der Löschgruppe Elpe am 21. Februar, konnte die Löschgruppenführung neben den Kameradinnen und Kameraden der Einsatz- und Ehrenabteilung auch Vertreter aus der Kommunalpolitik begrüßen. An der Spitze standen Bürgermeister Patrick Potthoff sowie der stellvertretende Wehrleiter Florian Stratmann. In seinem Jahresbericht blickte Löschgruppenführer Thorsten Brolle auf insgesamt 15 Einsätze im Jahr 2025 zurück, die das gesamte Aufgabenspektrum der Feuerwehr widerspiegelten. Gemeinsam mit Übungs- und Ausbildungsdiensten sowie weiteren Aktivitäten leisteten die Mitglieder der Löschgruppe 2.506 Stunden ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit. Besonders erfreulich entwickelte sich erneut die Nachwuchsarbeit. Sowohl die Brandschutzerziehung für die Einschulkinder als auch die Angebote der Jugendfeuerwehr stoßen weiterhin auf große Resonanz. Dies zeigt sich auch in der auf 17 Jungen und Mädchen angewachsenen Mitgliederzahl. Im kommenden Jahr können zudem sechs Mitglieder in die Einsatzabteilung übernommen werden. Auch Bürgermeister Potthoff sowie Ortsvorsteher Frank Kreutzmann hoben die Bedeutung einer engagierten Nachwuchsarbeit als Grundlage für eine dauerhaft gesicherte Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Olsberg hervor. Sie dankten den Feuerwehrangehörigen für ihren Einsatz und brachten ihre Anerkennung und ihren Respekt zum Ausdruck. Darüber hinaus informierten sie über geplante Vorhaben im Jahr 2026 sowie über Erweiterungen bei Ausstattung und Ausbildungsangeboten auf Stadtebene. Die angespannte Haushaltslage erfordere jedoch eine sorgfältige Prüfung aller Maßnahmen hinsichtlich Priorisierung und Einsparpotenzial. Im weiteren Verlauf der Versammlung nahm der stellvertretende Wehrleiter Florian Stratmann mehrere Ehrungen vor. Hauptbrandmeister Andreas Schmidt sowie die Unterbrandmeister Volker Freisen und Florian Susewind wurden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Landes Nordrhein-Westfalen für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Ein besonderer Moment war die Verabschiedung von Hauptfeuerwehrmann Manfred Hütte, der nach außergewöhnlichen 52 Jahren aktiven Feuerwehrdienstes in die Ehrenabteilung übertritt. Die Versammlung würdigte seine Verdienste mit langanhaltendem Applaus. Zum Abschluss der Versammlung dankte Einheitsführer Thorsten Brolle allen Mitgliedern für ihr Engagement und ihren ehrenamtlichen Einsatz. Gleichzeitig äußerte er den Wunsch, dass alle Feuerwehrangehörigen auch künftig stets unversehrt von Einsätzen und Übungen zurückkehren mögen. Anschließend lud er die Anwesenden gemeinsam mit ihren Angehörigen zur traditionellen Agathafeier ein.

