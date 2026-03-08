Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuer in Flüchtlingsunterkunft - Keine Verletzten

Olsberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 08.03.2026 wurde der Löschzug Bigge-Olsberg zusammen mit der Löschgruppe Gevelinghausen, dem Rettungsdienst mit Notarzt und der Polizei zu einem Zimmerbrand in einer Flüchtlingsunterkunft in Olsberg im Drönkerweg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es auf einem Balkon im 1. Obergeschoss. Der Löschangriff wurde sofort eingeleitet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf den Dachstuhl und die Wohnung konnte so verhindert werden. Zwei Bewohner hatten auf dem Balkon mit brennbarer Flüssigkeit hantiert, dabei brach das Feuer aus. Alle 21 Personen aus der Unterkunft konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Durch den schnellen Löscherfolg konnte der Brand zwar auf den Bereich des Balkons beschränkt werden, die direkt angrenzende Wohnung war jedoch aufgrund der Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar. Nachdem das Haus mit Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit worden war, konnte die Feuerwehr abrücken. Alle Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte in einem anderen Zimmer im Haus untergebracht werden. Einsatzende war für die letzten der etwa 60 eingesetzten Kräfte um 03:05 Uhr.

