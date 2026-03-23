Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Räuberischer Diebstahl, Mann von Polizeihund gebissen, Einbrüche, Unfälle, Vandalismus in Schule, Diesel-Diebstahl, Brand

Stadt - und Landkreis Heilbronn (ots)

Lauffen: Räuberischer Diebstahl

Ein 35-jähriger Mann entwendete am Freitagnachmittag diverse Waren aus einem Supermarkt in der Lauffener Bahnhofstraße und griff anschließend einen Mitarbeiter an. Gegen 16:20 wurde der Tatverdächtige, welcher bereits den Kassenbereich passierte, durch den Marktleiter aufgrund eines Diebstahlverdachts angesprochen. Hiernach versuchte der Ladendieb zu flüchten, woraufhin ihn der 55-jährige Mitarbeiter festhielt. Daraufhin versuchte der 35-Jährige diesen zu schlagen. Wenige Zeit später konnte der Dieb durch Mitarbeiter des Supermarktes und eine hinzugeeilte Polizeistreife gestellt und festgenommen werden. Eine eventuelle Tatbeteiligung seiner 18-jährigen Begleiterin wird aktuell im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Renitenter Bistro-Gast von Polizeihund gebissen

Nachdem ein Gast eines Asia-Bistros in Bad Friedrichshall-Jagstfeld ein aggressives Verhalten an den Tag legte, randalierte und einen Platzverweis missachtete, wurde dieser von einem Diensthund der Polizeihunderführerstaffel Offenau gebissen. Am frühen Freitagabend wurde eine verbale Auseinandersetzung in dem Bistro in der Jahnstraße gemeldet. Offenbar sei auch ein Messer im Spiel gewesen. Eine Streife der Polizeihunderführerstaffel traf gegen 18:40 Uhr auf den renitenten Bistrogast, welcher sich auch durch die Polizei nicht beruhigen ließ. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet ist, kam ein Diensthund zum Einsatz. Dieser biss den 35-Jährigen in den Oberarm und verletzte ihn hierdurch. Er wurde fortan in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht.

Brackenheim-Haberschlacht: Einbrüche in der Dachsbergstraße - Zeugenaufrufe

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Freitagabend in ein Wohnhaus in der Dachsbergstraße im Brackenheimer Ortsteil Haberschlacht einzudringen. Hierzu machte er sich gegen 20:30 Uhr an einem Fenstergitter an der Gebäuderückseite zu schaffen. Durch den verursachten Lärm wurden die Bewohner des Hauses geweckt, welche auch das Auslösen eines Bewegungsmelders feststellen konnten. Im Nachgang konnte eine vermummte Person auf der Überwachungskamera beobachtet werden. Demnach war der männliche Täter recht groß. Er trug eine grüne oder beige Hose, einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine Jacke mit weißen Zugbändern und weißem Logo auf der linken Brust und dem linken Oberarm, schwarze Sneaker mit drei weißen Streifen an der Außen- und Innenseite sowie einem Streifen auf der Rückseite der Schuhe. Die Person trug Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube mit einem weißen Symbol rechtsseitig. Der Täter gelangte nicht ins Hausinnere.

In der Dachsbergstraße kam es zu einem weiteren Einbruch - diesmal mit Erfolg der Täter. Zwischen Freitagabend, 17 Uhr und Samstagmorgen, 8:30 Uhr wurden zwei Lagerhallen einer Baufirma Ziel der Einbrecher. Diese drangen gewaltsam in die beiden baulich voneinander getrennten Hallenabteile ein, welche sich hinter der Hausnummer 36 in einem Feld befinden. Weiter wurde eine auf einem Pritschenwagen befindliche Box aufgebrochen. Schränke und Behältnisse wurden durch den oder die Täter durchsucht. Entwendet wurden ein Kanister mit Kraftstoff sowie eine Getränkekiste.

Ob die beiden aufgeführten Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit geprüft.

Wer hat im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Dachsbergstraße gemacht, oder kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neuenstadt: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Am späten Samstagabend oder in der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in der Luisenstraße in Neuenstadt. Der oder die Täter kletterten zwischen Samstagabend, 18:45 Uhr und Sonntagmorgen, 00:30 Uhr, wahrscheinlich über ein Fallrohr auf der Rückseite des Einfamilienhauses auf den Balkon im 1. Obergeschoss. Mittels unbekannten Gegenstands wurde dort das Fenster eingeschlagen, um Zutritt zum Hausinneren zu erlangen. Sämtliche Zimmer und Schränke wurden durchsucht. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld sowie ein freistehender Tresor entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

L1100/ Bad Wimpfen: Auffahrunfall - Motorradfahrer und Sozia verletzt

Am Samstagmittag kam es auf der Landestraße 1100 (L1100) bei Bad Wimpfen zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 13:30 Uhr mit seinem Motorrad von Untereisesheim kommend in Richtung Bad Wimpfen. Er beabsichtigte an der Abzweigung nach links in die "Wannenhöfe" abzubiegen. Der nachfolgende 38-jährige Fahrer eines VW fuhr dem langsamer werdenden Motorrad auf. Durch die Wucht der Kollision stürzten der Fahrer und seine 12-jährige Sozia vom Zweirad und verletzten sich leicht. Das Motorrad wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einem dort entgegenkommenden Mercedes-Benz. Der Sachschaden an den am Unfall beteiligten Fahrzeugen wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L1100 war bis 14 Uhr vollgesperrt.

A81/Möckmühl Unfall auf der Autobahn - Fahrer eingeklemmt

Rund 50.000 Euro Gesamtsachschaden und eine leicht verletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 81 (A81) bei Möckmühl am Sonntagmorgen. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 09:15 Uhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der A81 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf. Anschließend fuhr er weiter nach rechts in ein angrenzendes Dickicht, wo einige Bäume und Sträucher umgefahren wurden, bis das Auto letztlich zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Da der Mercedes-Benz nicht mehr fahrbereit war musste er abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Osterburken war mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen am Einsatz beteiligt.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag oder Samstag wurde in Neckarsulm ein grauer Audi A3, augenscheinlich bei einem Verkehrsunfall, beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Audi war zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagnachmittag, 16:30 Uhr ordentlich am Straßenrand der Bleichstraße, nahe der "Tafel" Neckarsulm, geparkt. In dieser Zeit wurde der Wagen vermutlich durch ein rotes oder violettes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zur Verursacherin, oder dem benutzten Fahrzeug, geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Gemmingen: Vandalismus in Schulgebäude

Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt und auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu einem Schulgebäude im Massenbacher Weg in Gemmingen. Der oder die Täter gelangten zwischen Freitag, 13:30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr in das Innere der Schule. Dort wurden mehrere Gegenstände des Inventars beschmiert. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Ob durch die Schmierereien Sachschäden entstanden sind ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Massenbacher Weg gemacht haben oder im unmittelbaren Umfeld der Schule Personengruppen feststellen konnten werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn-Neckargartach: Diebstahl von Kraftstoff

Unbekannte Täter haben in der Wannenäckerstraße in Heilbronn-Neckargartach zwischen Freitagvormittag, 10:30 Uhr, und Samstagmorgen, 5:20 Uhr, aus einem Lkw circa zweihundert Liter Diesel gestohlen. Der Lkw war auf einem Parkplatz abgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Hinweise zu der Tat werden durch das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

Heilbronn: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagvormittag kam es auf der Ludwigsburger Straße in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Gegen 10:40 Uhr befuhren ein 38-Jähriger und ein 86-Jähriger mit ihren Rädern den Kreisverkehr Sonnenbrunnen (Ludwigsburger Straße). Hierbei überholte der jüngere der beiden Radfahrer den Älteren ohne ausreichenden Sicherheitsabstand, sodass es zur seitlichen Kollision kam. Der 86-jährige Mann stürzte in der Folge von seinem Rad und verletzte sich. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrräder blieben unbeschädigt.

Heilbronn: Unfall - Beifahrer verletzt

Über 13.000 Euro Sachschaden und ein verletzter Beifahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am späten Sonntagabend in Heilbronn. Ein 19-jähriger Ford-Lenker befuhr mit seinem gleichaltrigen Beifahrer gegen 23:10 Uhr die Mannheimer Straße in Richtung Weipertstraße. Kurz nach passieren des dortigen Europakreisels kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort befindlichen Parkhaus und einem abgestellten E-Scooter. Der Beifahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Einbruch in Kellerabteile von Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

In der Gerberstraße in Heilbronn kam es am vergangenen Wochenende zu einem Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 7 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Haus und suchten den Keller auf. Gewaltsam wurden zwei Kellerabteile von Bewohnern geöffnet. Entwendet wurde zumindest ein Akkuschrauber der Marke Makita. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Langenbrettach-Langenbeutingen: Brand in Lagerhalle

Am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, kam es in der Bössingerstraße im Langenbrettacher Ortsteil Langenbeutingen zu einer Rauchentwicklung in einer Lagerhalle. Die Feuerwehr Langenbrettach musste sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen, um die Flammen zu löschen. Auslöser des Brands war mutmaßlich ein Kurzschluss. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 31 Kräften am Einsatz beteiligt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Gundelsheim: Betrunken Unfall verursacht

Ein Verletzter und rund 13.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls am Samstagnachmittag in Gundelsheim. Ein 65-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 16:45 Uhr die Obergriesheimer Straße in Richtung Obergriesheim. Aufgrund einer baulich bedingten Fahrbahnverengung musste er verkehrsbedingt anhalten. Der hinter im fahrende 31 Jahre alte BMW-Fahrer bemerkte den Anhaltevorgang rechtzeitig und bremste seinen Wagen ab. Ein 30-jähriger Seat-Lenker fuhr in dieselbe Richtung und kollidierte ungebremst mit dem Heck des vor ihm wartenden BMW. Der Fahrer des BMW verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht und kam fortan in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch vom Unfallverursacher ausgehend wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemallkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 30-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell