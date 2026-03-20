Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Kirchardt: Verkehrsunfall mit Einsatz von Rettungshubschrauber

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Freitag, gegen 14:16 Uhr, ereignete sich ein Unfall zwischen Pkw und Motorrad. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.Ein 60-jähriger Yamaha-Fahrer war aus Kirchardt in Richtung Berwangen unterwegs. Bei einem Überholmanöver übersah er den entgegenkommenden Pkw Mercedes des 42-jährigen Fahrzeuglenkers. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Motorradfahrer schwer, zum Glück nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Dieser wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer und die 31-jährige Beifahrerin des Mercedes wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund Fahrbahnverunreinigungen war eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig. Die Unfallstelle wurde um 17.15 Uhr wieder aufgehoben. Es waren 3 Fahrzeuge mit 6 Kräften des Rettungsdienstes vor Ort.

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