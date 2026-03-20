Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfall, Zeugenaufrufe nach Gefährdungen im Straßenverkehr

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Schefflenz: Pkw kontra Traktor - Hohes Schadensausmaß ohne Verletzte

In Schefflenz ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Gegen 17 Uhr befuhr ein 41-jähriger Landwirt mit seinem Gespann aus Traktor und Arbeitsgerät die Hauptstraße in Richtung Adelsheim. Auf Höhe der Hausnummer 74 kam ihm eine Pkw-Lenkerin in ihrer Mercedes A-Klasse entgegen. Beim gegenseitigen Passieren touchierten sich die beiden Fahrzeuge. Im Zuge der Kollision wurden die Fahrertür und der Kotflügel des Pkw vollständig aus der Karosserie gerissen. Die 79-jährige Autofahrerin wurde jedoch nicht verletzt. Am Mercedes entstand ein Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro beziffert wird. Die Schuldfrage konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Die entsprechenden Ermittlungen hierzu laufen beim Polizeirevier Mosbach

Schefflenz: Wortgefecht endet in Strafverfahren - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag kam es bei Schefflenz zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein Pkw-Lenker die Landesstraße 526 von Oberschefflenz kommend in Richtung Schefflenz und überholte dort zwei Radfahrer, die sich ebenfalls auf der Fahrbahn befanden. Während des Überholvorgangs habe der 50-Jährige die beiden Radfahrer lautstark darauf hingewiesen, dass sie besser den links neben der Fahrbahn befindlichen Radweg nutzen sollten. Außerdem habe der Pkw-Lenker seine Scheibenwischanlage bedient, als er auf gleicher Höhe mit den Radfahrern war, sodass einer der Beiden das Scheibenwischwasser ins Auge bekam. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll ein mutmaßlich weißer Pkw hinter den Beteiligten hergefahren sein. Die Polizei Mosbach bittet den oder die Fahrerin dieses Autos sowie weitere Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Zwingenberg: Rücksichtsloses Überholen führt fast zum Unfall - Zeugenaufruf

Gegen 14:30 Uhr ereignete sich am Donnerstag eine Gefährdung im Straßenverkehr bei Zwingenberg. Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin fuhr auf der Bundesstraße 37 von Eberbach in Richtung Mosbach. Etwa am Ortsausgang von Zwingenberg in Richtung Neckargerach wurde sie von einem weißen Opel Combo überholt. Als die beiden Verkehrsteilnehmer während des Überholvorgangs auf gleicher Höhe waren, kam Gegenverkehr. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die 28-Jährige ihren VW Golf stark abbremsen, um dem Lieferwagen das Einscheren vor ihr zu ermöglichen. Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen zum Fahrer des bislang unbekannten Opel-Fahrers aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sowie andere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise ebenfalls durch die Fahrweise des Opel-Lenkers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

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