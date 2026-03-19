Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizeidirektion nach Einbruchsserien in Gartenhäuser

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn kam es ab November 2024 zu einer Häufung von Einbrüchen in und Diebstählen aus Gartenhäusern. Insgesamt wurden acht Einbruchsserien in Kleingartenanlagen in Leingarten, Bad Rappenau, Bad Friedrichshall, Neuenstadt und Heilbronn mit insgesamt 82 Taten zur Anzeige gebracht. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von über 22.000 EUR. Der Wert des Diebesguts betrug aktuellen Erkenntnissen zufolge insgesamt mehr als 63.000 EUR.

Die Ermittlungen wurden beim AB Seriendelikte/WED der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn gebündelt. Durch umfangreiche, teils verdeckte Ermittlungsmaßnahmen und die Auswertung von Spuren konnten zunächst zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um einen 42-Jährigen und dessen 20-jährigen Sohn.

Im Rahmen hieran anknüpfender Folgeermittlungen konnten außerdem zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 39 und 40 Jahren identifiziert werden, die nach jetzigem Stand der Ermittlungen ebenfalls an den Taten beteiligt waren. Gegen Vater und Sohn wurden bereits in der Vergangenheit aufgrund von gleichgelagerten Fällen durch verschiedene Dienststellen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen Ermittlungen geführt. Im Mai 2025 wurden die beiden Männer wegen unterschiedlicher Eigentumsdelikte durch die Polizei in Ludwigshafen festgenommen. Sie wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Während der 42-Jährige Ende 2025 wieder entlassen wurde, befindet sich sein Sohn nach wie vor in Strafhaft. Gegen den 40-jährigen weiteren Mittäter wird seit Ende Oktober 2025 ebenfalls wegen einer anderen Tat Strafhaft vollzogen. Gegen die auf freiem Fuß befindlichen 42 und 39 Jahre alten Männer wurden daher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn vom Amtsgericht Heilbronn wegen ihrer Tatbeteiligung an den Einbrüchen im Landkreis Heilbronn Haftbefehle erlassen, die am 03. März 2026 vollstreckt wurden.

Die Vorführungen beim Amtsgericht Heilbronn fanden am 3. und 4. März 2026 statt. Der zuständige Haftrichter hielt die Haftbefehle aufrecht und ordnete den weiteren Vollzug an. Die beiden 42 und 39 Jahre alten Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert, sodass sich mittlerweile alle vier Tatbeteiligte in Haftanstalten befinden. Alle vier Tatverdächtigen sind bulgarische Staatsbürger.

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