Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Umgang mit der "Poser- & Raserszene"

Heilbronn (ots)

Polizei Heilbronn setzt konsequent auf Null-Toleranz-Strategie gegen "Poser und Raser"

Die Polizei Heilbronn trifft weiter intensive Maßnahmen, um dem gegenwärtigen Phänomen der "Poser und Raser" in ihrem Zuständigkeitsbereich ein Ende zu setzen. Besonders im Stadtgebiet Heilbronn, aber auch in den umliegenden Landkreisen ist das Problem von hochriskanten Fahrmanövern, illegalen Tuningmaßnahmen und lautstarken Beschleunigungen regelmäßig Thema. Wiederholt werden Fahrzeugrennen im fließenden Verkehr festgestellt. Diese Verhaltensweisen stellen nicht nur eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr dar, sondern führen auch zu massiven Lärmbelästigungen sowie Umweltschäden und zum berechtigten Unmut von Anwohnern. Besonders erschütternd war der tödliche Unfall im Februar 2023 in der Heilbronner Wollhausstraße, bei dem ein junger Pkw-Fahrer mit fast 100 km/h im innerstädtischen Bereich mit einem Auto kollidierte und einen Familienvater aus dem Leben riss. Vorfälle wie dieser verdeutlichen die Notwendigkeit konsequenter Maßnahmen. Hierzu zählt neben verstärkten Kontrollen, Anzeigen, Bußgeldern und führerscheinrechtlichen Maßnahmen auch die Beschlagnahme von Fahrzeugen oder Mobiltelefonen. In den vergangenen Monaten wurden mehrere Pkw beschlagnahmt, deren Fahrer wiederholt gegen Vorschriften verstoßen haben. Dies unterstreicht die Null-Toleranz-Strategie des Präsidiums in diesem Bereich. "Wer sich derart rücksichtslos im öffentlichen Verkehr verhält, muss damit rechnen, dass die Tatmittel erst einmal weg sind," betont Polizeivizepräsident Markus Geistler. Zur Eindämmung von Posing und Raserei und der Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde bei der Polizei Heilbronn das Kompetenzteam Poser und Raser gegründet. Dieser Gruppe gehören Spezialisten verschiedenster Abteilungen an, die ein besonderes Interesse an der Phänomenologie und eine entsprechende fachliche Kompetenz haben. Durch sie und weitere Kräfte wurden im Jahr 2025 im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn mehr als 4.280 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden über 1.500 Verstöße im Zusammenhang mit Posern und Rasern zur Anzeige gebracht. "Wir setzen auf ein abgestimmtes Vorgehen, sowohl intern im Kompetenzteam der Polizei Heilbronn als auch mit anderen Behörden", betont Geistler. "Der konsequente Einsatz aller rechtlichen und verkehrstechnischen Möglichkeiten ist für uns eine Selbstverständlichkeit." Ziel ist es, durch nachhaltige Verhaltensbeeinflussung und präventive Maßnahmen die Anzahl der Verstöße deutlich zu minimieren und die Szene nachhaltig zu verunsichern.

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