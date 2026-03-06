Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy- und Uhrattrappen gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 05.03.2026, sind Unbekannte in ein Geschäft an der Jöllenbecker Straße, Höhe Beckendorfstraße, eingebrochen. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch, 04.03.2026, und 06:30 Uhr am Donnerstag, 05.03.2026, schlugen die Einbrecher die Scheibe eines Telekommunikationsgeschäfts ein. Sie betraten den Verkaufsraum und durchsuchten ihn nach Wertsachen. Anschließend flüchteten sie mit Smartphone- und Smartwatch-Dummys vom Tatort.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

