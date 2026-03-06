Polizei Bielefeld

POL-BI: Autodieb im Café

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 05.03.2026, stahl ein Unbekannter einen grauen Audi A5 Sportback mit Bielefelder Kennzeichen in der Markgrafenstraße. Er wird mit einer Täterbeschreibung gesucht.

Am Donnerstagmorgen erstattete ein 35-jähriger Bielefelder eine Anzeige wegen Autodiebstahls auf der Polizeiwache Ost. Er gab an, dass er sich seit Mitternacht bis etwa 10:00 Uhr in einem Café an der Markgrafenstraße aufgehalten habe. Dort trank er mit mehreren Leuten Alkohol. Zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr bemerkte er, dass der Autoschlüssel für seinen Audi A5 Sportback nicht mehr auf dem Tisch lag. Als er auf die Straße ging und nach seinem am Straßenrand geparkten Auto schaute, war es bereits verschwunden.

Eine zuvor anwesende und unbekannte Person hatte die Örtlichkeit verlassen und gilt als tatverdächtig. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 37 Jahre alt, 185 bis 190 cm groß, Glatze mit Haarkranz und Drei-Tage-Bart. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Er trug eine Cap, die vermutlich dunkel war.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib des Autos beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

