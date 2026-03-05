POL-BI: Insektenschutz stoppt Einbrecher nicht
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 04.03.2026, brach ein Unbekannter in eine Wohnung an der Paul-Meyerkamp-Straße ein. Er stahl Schmuck und Bargeld.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand kletterte der Täter zwischen 19:15 Uhr und 20:10 Uhr auf den Balkon der Wohnung. Dort entfernte er einen Insektenschutz und drückte das gekippte Fenster auf. In der Wohnung suchte der Täter nach Wertsachen und nahm Bargeld und Goldschmuck an sich. Anschließend entkam er in eine unbekannte Richtung.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell