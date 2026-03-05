Polizei Bielefeld

POL-BI: Insektenschutz stoppt Einbrecher nicht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 04.03.2026, brach ein Unbekannter in eine Wohnung an der Paul-Meyerkamp-Straße ein. Er stahl Schmuck und Bargeld.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand kletterte der Täter zwischen 19:15 Uhr und 20:10 Uhr auf den Balkon der Wohnung. Dort entfernte er einen Insektenschutz und drückte das gekippte Fenster auf. In der Wohnung suchte der Täter nach Wertsachen und nahm Bargeld und Goldschmuck an sich. Anschließend entkam er in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

