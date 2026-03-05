PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Immer wachsam: Haft für Drogenhändler

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - Am Mittwoch, 04.03.2026, erkannte ein Polizist in seiner Freizeit einen Mann, der mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Der Gesuchte ging in Untersuchungshaft.

Gegen 18:10 Uhr hielt sich ein Bielefelder Polizist in seiner Freizeit im Bereich des Grünzugs Lonnerbach auf. Dort erblickte er einen 24-jährigen Bielefelder gegen den zwei Haftbefehle, wegen einer gefährlichen Körperverletzung und wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln, vorlagen. Der Polizist informierte die Leitstelle und behielt den Gesuchten im Blick, der mit fünf weiteren Personen unterwegs war.

Als die alarmierte Verstärkung eintraf, versuchte die Gruppe zu flüchten. Der Beamte in zivil gab sich nun auch als Polizist zu erkennen und wurde von einem 16-Jährigen und einer weiteren unbekannten Person festgehalten, um dem 24-Jährigen die Flucht zu ermöglichen.

Zusammen mit den nachalarmierten Polizisten konnten der 24-Jährige, der 16-Jährige und ein weiterer Begleiter eingeholt und festgehalten werden. Der Gesuchte führte rund 4000 Euro in szenetypischer Stückelung mit sich.

Gegen den 24-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geschrieben. Zudem besteht der Anfangsverdacht, dass das Bargeld durch den Handel mit Betäubungsmitteln erlangt wurde. Der 16-Jährige muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs verantworten.

Der 24-Jährige wurde festgenommen und zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt. Noch am selben Tag trat er dann seine Haftstrafe an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

