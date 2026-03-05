Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrugswelle - Bielefelder legen auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Dienstag, 03.03.2026, versuchten "Falsche Polizeibeamte" vergeblich Beute zu machen.

Mehrere Bielefelder zeigten bei der Polizei an, dass sie in den Mittags- und Nachmittagsstunden Anrufe erhalten hatten, bei denen die Anrufer vorgaben, Polizeibeamte zu sein. Die Betrüger behaupteten, dass bei einem Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft eine ausländische Bande festgenommen worden sei und bei diesen Einbrechern Unterlagen der Bielefelder festgestellt wurden. Die Bielefelder erkannten den Betrug und beendeten die Telefongespräche.

In einem Fall behauptete der vermeintliche Polizeibeamte gegenüber einem Bielefelder, das dessen Sohn einen Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person verursacht habe. Der Bielefelder legte sofort auf, da er den Betrugsversuch ebenfalls erkannt hatte.

