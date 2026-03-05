Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor der Betrugsmasche Love-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor vorgetäuschter Liebe im Internet. Betrüger versuchen Verliebte auszunehmen.

Ein Bielefelder erstattete am Dienstag, 03.03.2026, bei der Polizei eine Strafanzeige. Er hatte im Februar über eine Dating-Plattform im Internet eine Person kennengelernt, die vorgab, eine Frau aus Frankreich zu sein. Nachdem es der Person gelungen war, mit dem Bielefelder über eine Kommunikation übers Internet eine emotionale Bindung aufzubauen, behauptete sie, dringend Geld für eine Autoreparatur zu benötigen. Dabei setzte der Betrüger den Bielefelder emotional unter Druck, bis er ihr den von ihr geforderten Geldbetrag überwies. Im Nachhinein bemerkte der Bielefelder, dass die ihm zugesandte Rechnung zu der vermeintlichen PKW-Reparatur gefälscht war. Die Betrüger forderten inzwischen weitere Geldüberweisungen und der Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Achtung: Werden Sie bei Geldforderungen grundsätzlich misstrauisch! Love-Scamming-Betrüger bauen erst eine emotionale Bindung mit vorgetäuschter Liebe auf, um anschließend, wegen einer angeblichen finanziellen Notlage, um Geld zu bitten. Überweisen Sie keine Geldbeträge!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell