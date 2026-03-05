PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor der Betrugsmasche Love-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor vorgetäuschter Liebe im Internet. Betrüger versuchen Verliebte auszunehmen.

Ein Bielefelder erstattete am Dienstag, 03.03.2026, bei der Polizei eine Strafanzeige. Er hatte im Februar über eine Dating-Plattform im Internet eine Person kennengelernt, die vorgab, eine Frau aus Frankreich zu sein. Nachdem es der Person gelungen war, mit dem Bielefelder über eine Kommunikation übers Internet eine emotionale Bindung aufzubauen, behauptete sie, dringend Geld für eine Autoreparatur zu benötigen. Dabei setzte der Betrüger den Bielefelder emotional unter Druck, bis er ihr den von ihr geforderten Geldbetrag überwies. Im Nachhinein bemerkte der Bielefelder, dass die ihm zugesandte Rechnung zu der vermeintlichen PKW-Reparatur gefälscht war. Die Betrüger forderten inzwischen weitere Geldüberweisungen und der Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Achtung: Werden Sie bei Geldforderungen grundsätzlich misstrauisch! Love-Scamming-Betrüger bauen erst eine emotionale Bindung mit vorgetäuschter Liebe auf, um anschließend, wegen einer angeblichen finanziellen Notlage, um Geld zu bitten. Überweisen Sie keine Geldbeträge!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 10:43

    POL-BI: Betrunkenes Trio greift Busfahrer an

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Mittwochabend, 04.03.2026, verwies ein Busfahrer eine randalierende Gruppe des Busses. Drei Männer griffen den Busfahrer an und verletzten ihn leicht. Gegen 21:20 Uhr stiegt eine Gruppe von vier bis sechs Männern an der Haltestelle Brackweder Kirche in den Bus der Linie 135 ein. Dort randalierten die betrunkenen Männer, sodass der Busfahrer sie an der Haltestelle ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 23:09

    POL-BI: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht -

    Bielefeld (ots) - TS/Bielefeld/Mitte Am 04.03.2026 gegen 17:30 Uhr kam es auf der Bleichstraße in Höhe der Hausnummer 41 zu einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Ein PKW setzte dort aus einer Einfahrt zurück und übersah die Radfahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß verhindern, kam hierbei jedoch zu Fall und verletzte sich. Der PKW setzte seine Fahrt fort. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren