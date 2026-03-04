POL-BI: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht -
Bielefeld (ots)
TS/Bielefeld/Mitte
Am 04.03.2026 gegen 17:30 Uhr kam es auf der Bleichstraße in Höhe der Hausnummer 41 zu einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Ein PKW setzte dort aus einer Einfahrt zurück und übersah die Radfahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß verhindern, kam hierbei jedoch zu Fall und verletzte sich. Der PKW setzte seine Fahrt fort.
Die Polizei sucht Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise zu dem PKW geben können. Diese werden gebeten sich unter 0521-545-0 bei der Polizei zu melden.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell