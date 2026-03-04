Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht -

Bielefeld (ots)

TS/Bielefeld/Mitte

Am 04.03.2026 gegen 17:30 Uhr kam es auf der Bleichstraße in Höhe der Hausnummer 41 zu einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Ein PKW setzte dort aus einer Einfahrt zurück und übersah die Radfahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß verhindern, kam hierbei jedoch zu Fall und verletzte sich. Der PKW setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise zu dem PKW geben können. Diese werden gebeten sich unter 0521-545-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell