Polizei Bielefeld

POL-BI: Ermittlungserfolg: U-Haft für Drogenhändler

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Am Dienstagnachmittag, 03.03.2026, nahm die Polizei Bielefeld drei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen illegal mit Betäubungs-mitteln gehandelt zu haben. Betäubungsmittel in nicht geringer Menge wurde sichergestellt.

Nach akribischen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22, zuständig für Rauschgiftkriminalität, erfolgte gegen 17:00 Uhr ein größerer Polizeieinsatz im Bereich Rabenhof. Die Bielefelder Polizei wurde dabei durch Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörden Herford und Lippe unterstützt. Hintergrund ist der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Die Maßnahmen waren Bestandteil eines laufenden Ermittlungsverfahrens, welches sich gegen drei Bielefelder richtet: Einen 46-Jährigen mit kasachischer Staatsangehörigkeit, einen 44-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit und einen 59-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Alle drei wurden angetroffen und ohne Widerstand vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Maßnahme wurden drei Wohnungen und ein Auto im Bereich Rabenhof durchsucht. Dabei wurden in einer Wohnung, nach dem aktuellen Kenntnisstand, Kokain und Heroin in einer nicht geringen Menge sowie ein vierstelliger Geldbetrag aufgefunden. Weitere Gutachten zu den aufgefundenen Drogen stehen aus.

Der 46-Jährige wurde am Mittwochnachmittag, 04.03.2026, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die beiden weiteren Beschuldigten wurden nach ihrer vorläufigen Festnahme wieder entlassen.

Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf die zwei weiteren Beschuldigten, dauern an.

