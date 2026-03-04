POL-BI: Verfolgungsfahrt: Fahrer im Gebüsch

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Mittwochnachmittag, 04.03.2026, flüchtete ein Audi-Fahrer vor einer Polizeikontrolle. Der Mann ohne Führerschein versteckte sich in einem Gebüsch.

Gegen 16:40 Uhr bemerkten Polizisten auf der Paderborner Straße einen weißen Audi A7, dessen TÜV abgelaufen war. Zudem war der Halter bereits durch das Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Als die Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen gaben, reagierte er zunächst nicht und fuhr weiter. Nach kurzer Zeit beschleunigte er sein Fahrzeug mutmaßlich auf die Maximalgeschwindigkeit, um sich sich der Kontrolle zu entziehen.

Von der Paderborner Straße bog der Audi nach rechts in die Osningstraße ein, wo der Sichtkontakt kurzzeitig verloren wurde. Im Zuge der Fahndung und durch den Hinweis eines Zeugen, konnte das verlassene Auto am Senner Hellweg aufgefunden werden.

Der flüchtige Fahrer, ein 27-jähriger Oelder mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, wurde im Umfeld des Abstellortes in einem Gebüsch versteckt aufgefunden und vorläufig festgenommen. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten ermittelten im Anschluss, dass der Oelder während seiner Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und mit einem Bordstein kollidiert war. Dadurch wurde ein Autoreifen beschädigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Anfangsverdacht eines verbotenen Kfz-Rennens bejaht. Das Fahrzeug wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

