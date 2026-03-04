Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Veranstaltungsgebäude

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 02.03.2026, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Haus am Albrecht-Delius-Weg informiert. Es wird eine verdächtige Person gesucht.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr am Sonntag, 01.03.2026, und 09:00 Uhr am Montag, 02.03.2026, in den Keller des Gebäudes ein. Anschließend versuchte er vergeblich in ein Restaurant im Erdgeschoss einzubrechen. Als dies nicht gelang, flüchtete er ohne Beute.

Im tatrelevanten Zeitraum wurde eine verdächtige Person am Gebäude gefilmt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist schlank, hat helle Haut und einen schwarzen Bart. Er trug bei der Tat ein dunkelblaues Cap, ein schwarzes Tanktop mit dem Aufdruck "Cool Beach" und großen Surfbrettern, eine schwarze Jogginghose und graue Sneaker. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack auf.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur beschriebenen Person oder zur Tat beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

