Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter kauft mit gestohlener EC-Karte ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Ein Dieb stahl am Freitag, 27.02.2026, einem Bielefelder die EC-Karte und bezahlte anschließend mehrere Einkäufe damit.

Ein 71-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 17:00 Uhr in einem Supermarkt am Sennestadtring, nahe der Elbeallee, auf. Seine EC-Karte befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Jackentasche. Einem Dieb gelang es, von dem Opfer unbemerkt, die Kreditkarte aus der Tasche zu entwenden und setzte sie bereits gegen 17:29 Uhr das erste Mal ein. Insgesamt bezahlte der Täter acht Mal mit der Karte des Bielefelders.

Samstagmorgen bemerkte der Bielefelder den Verlust seiner EC-Karte und stellte bei der Überprüfung seines Kontos unberechtigte Abbuchung fest. Er erstattete anschließend bei der Polizei eine Strafanzeige.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell