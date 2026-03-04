POL-BI: Täter kauft mit gestohlener EC-Karte ein
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Sennestadt- Ein Dieb stahl am Freitag, 27.02.2026, einem Bielefelder die EC-Karte und bezahlte anschließend mehrere Einkäufe damit.
Ein 71-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 17:00 Uhr in einem Supermarkt am Sennestadtring, nahe der Elbeallee, auf. Seine EC-Karte befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Jackentasche. Einem Dieb gelang es, von dem Opfer unbemerkt, die Kreditkarte aus der Tasche zu entwenden und setzte sie bereits gegen 17:29 Uhr das erste Mal ein. Insgesamt bezahlte der Täter acht Mal mit der Karte des Bielefelders.
Samstagmorgen bemerkte der Bielefelder den Verlust seiner EC-Karte und stellte bei der Überprüfung seines Kontos unberechtigte Abbuchung fest. Er erstattete anschließend bei der Polizei eine Strafanzeige.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545- 0 entgegen.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell